Кореєць записав дубль у матчі проти Гоффенгайма.
Сон Хин Мін, Getty Images
23 січня 2025, 23:53
Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін оформив дубль у матчі Ліги Європи проти Гоффенгайма (3:2). Капітан "шпор" вразив ворота на 22-й і 77-й хвилинах зустрічі, а раніше у складі лондонців відзначився Джеймс Меддісон.
Завдяки дублю в Німеччині Сон подолав позначку в десять забитих м'ячів за сезон у всіх турнірах — він домігся цього в дев'ятій кампанії поспіль.
Південнокорейський футболіст — єдиний представник Прем'єр-ліги з таким досягненням. На поточний момент в активі Сона Хин Міна десять голів і сім результативних передач у 28 матчах нинішнього сезону.
Нагадаємо, що 32-річний форвард виступає за Тоттенгем з 2015 року.