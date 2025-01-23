Ліга Європи

Кореєць записав дубль у матчі проти Гоффенгайма.

Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін оформив дубль у матчі Ліги Європи проти Гоффенгайма (3:2). Капітан "шпор" вразив ворота на 22-й і 77-й хвилинах зустрічі, а раніше у складі лондонців відзначився Джеймс Меддісон.

Завдяки дублю в Німеччині Сон подолав позначку в десять забитих м'ячів за сезон у всіх турнірах — він домігся цього в дев'ятій кампанії поспіль.

Південнокорейський футболіст — єдиний представник Прем'єр-ліги з таким досягненням. На поточний момент в активі Сона Хин Міна десять голів і сім результативних передач у 28 матчах нинішнього сезону.

Нагадаємо, що 32-річний форвард виступає за Тоттенгем з 2015 року.