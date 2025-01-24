Ліга Європи

Тренер пояснив своє рішення зняти Артема Довбика з гри.

Керманич Роми Клаудіо Раньєрі висловився про гру з АЗ (0:1) в ЛЄ, а також пояснив, чому зняв з гри Артема Довбика.

"Ми змінили нашу гру у другому таймі через те, що були недостатньо гострими. Довбик? Я його замінив, адже він мав жовту картку. З виходом Суле ми створили не один момент віч-на-віч. Втім, має значення лише підсумковий результат.

Якщо ми програли матч, який контролювали, то звинувачувати ви маєте саме мене, тренера. Я вітаю суперника із перемогою. Вони грали так, як вміли", – розповів Раньєрі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу АЗ Алкмар — Рома у рамках сьомого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25.