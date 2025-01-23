Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 23 січня 2025 року.

АЗ Алкмар на своєму полі обіграв Рому (1:0) у матчі сьомого туру основного етапу Ліги Європи.

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці другого матчу, коли на 80 хвилині результативним ударом відзначився Трой Перротт.

Український форвард "вовків" Артем Довбик вийшов у стартовому складі римлян, але був замінений одразу після перерви.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу АЗ Алкмар — Рома у рамках сьомого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25:

АЗ Алкмар — Рома 1:0

Гол: Перротт, 80.

АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе — Копмейнерс (Белич, 62), Мейнанс, Класі — Поку (Дал, 72), Мердінк (Перротт, 72), Лахдо (Бурместер, 61).

Рома: Свілар — Челік, Гуммельс, Ндіка, Анхеліньйо — Коне, Паредес (Бальданці, 85), Пізіллі — Дібала, Довбик (Суле, 46), Салемакерс (Ель Шаараві, 74).

Попередження: Мердінк, Гус — Довбик, Гуммельс, Салемакерс.