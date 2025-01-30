Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та латвійський РФШ.

Київське Динамо та латвійський РФШ зіграють у восьмому турі Ліги Європи УЄФА на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

Олександр Шовковський, після нічиєї проти турецького Галатасарая (3:3), використав із перших хвилин Піхальонка та Рубчинського в центрі поля, тоді як Ярмоленко гратиме праворуч в атаці.

Вікторс Морозс, на тлі перемоги над амстердамським Аяксом (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Рубчинський — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Суркіс, Ігнатенко, Дячук, Захарченко, Волошин, Саленко, Герреро, Брагару, Пономаренко.



РФШ: Ондоа — Нджіє, Пренга, Ліпущек — Савалніекс, Мархієв, Панич, Одішарія — Ікауніекс, Нджикі, Зеленковс.

Запасні: Штейнборс, Вілковс, Куадіо, Стугліс, Лемаїч, Мареш, Сілагадзе.



Гра Динамо Київ — РФШ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.