Ліга Європи

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку основного етапу Ліги Європи, який відбудеться 30 січня, розпочавшись о 22:00.

У четвер, 21 січня, київське Динамо проведе номінально домашній матч основного етапу Ліги Європи, суперником в якому буде латвійський РФШ.

Єврокубковий поєдинок прийматиме Фолькспаркштадион у Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, раніше команда Олександра Шовковського поступилась Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2), Ромі (0:1), Ференцварошу (0:4), Вікторії Пльзень (1:2) та Реалу Сосьєдад (0:3), а також зіграла внічию з Галатасараєм (3:3).

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — РФШ:

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги Європи. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.