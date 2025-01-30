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Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги Європи, який пройде 30 сiчня та розпочнеться о 22:00.

У восьмому турі основного етапу Ліги Європи УЄФА між собою зіграють Динамо та РФШ.

Динамо Київ — РФШ

Четвер, 30 листопада, 22:00, стадіон Фолькспаркштадіон, Гамбург. Арбітр зустрічі — Орел Грінфельд (Ізраїль)

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Погано, що між двома останніми турами єврокубків пройшов лише тиждень. Ейфорія Динамо могла не встигнути зникнути.

Грунт для ейфорії, безумовно, благодатний. Людям в Україні, в принципі, потрібні позитивні новини – негативу вистачає і за межами спорту. Динамо, що дивно, вперше у своїй історії зіграло з Галатасараєм – постійним учасником єврокубків, який комплектується зірками рівня Осімхена. Динамо жереб визначив гру на Алі Самі Йєн – стадіоні, який називають “пеклом", настільки там гаряча атмосфера. І Динамо, всупереч дуже незвичайному часу гри, жахливому старту матчу, вогняній атмосфері змогло зіграти внічию, перетворити 1:3 на 3:3!

Але тим часом Динамо все ще на останньому місці цієї нескінченної групи Ліги Європи – за один тур до кінця. І якщо під час турніру здавалося, що гра з РФШ буде “почесною” битвою за те, хто стане останнім, то тепер цього точно не буде. Представник Латвії у попередньому турі обіграв Аякс (!), і тепер Динамо, навіть якщо обіграє його 100:0, у таблиці не обжене.

І виходить, що якось дивно пишатися нічиєю, коли це єдине очко за 7 турів – і, тим більше, зарозуміло ставитися до суперника. Нічия з Галатасараєм цінна сама по собі? Так РФШ теж здобув із турками нічию! І, думаю, ніхто в Ризі не говорив після цього про прийдешню велич і повернення великих часів, як у сімдесяті, вісімдесяті та дев'яності.

Тим більше, що в сімдесяті, вісімдесяті і навіть дев'яності РФШ як професійного футбольного клубу ще не існувало. Про сьогоднішнього, дуже незвичайного суперника киян ми підготували окремий матеріал.

Завдання, при цьому, все одно можна знайти. У Ніцци за тур до кінця всього два очки, у Карабаха та Лудогорця по три – і якщо паралельні матчі складуться як слід, перемога Динамо дозволить обійти їх усіх. Хіба погано закінчити європейський сезон вище за Ніццу? Не говорячи про призові: за перемогу на рівні Ліги Європи УЄФА дає 450 тисяч євро, за нічию – 150 тисяч. Зрозуміло, що це схоже на мотивацію для РФШ, але Динамо само опустило себе до такого рівня. У спортивному значенні навіть нижче.

Кадри вирішують все

До Шовковського можуть бути питання за результатами єврокубків, але немає абсолютно жодних питань щодо відвертості. “Щодо футболістів, то у поєдинку з РФШ ми не зможемо розраховувати на Попова, Буяльського, Шапаренка, Бражка та Дубінчака” – щоб усі тренери так звітували! З іншого боку, це вкотре підкреслює напівтовариський статус поєдинку.

Троє футболістів із цієї п'ятірки у Туреччині теж не грали, але мінус Буяльський та Шапаренко – це мінус два найважливіші гравці творення. Плюс до цього треба розуміти, що будь-які компліменти, які здавалися перфомансом Динамо в Туреччині, стосувалися атаки клубу. З лінією обороною все було, м'яко кажучи, не дуже – і останніми днями дізналися, що Попов і у восьмому турі не допоможе, а Бущан не допоможе, швидше за все, ніколи. Користуючись нагодою, побажаємо Георгію удачі у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Нещерету й альтернативи немає – принаймні, поки що. За відсутності двох стовпів півзахисту Динамо в основі має вийти Пiхальонок – і, звичайно, він може там і залишитися навіть після їхнього, стовпів, одужання. Бражка і в Стамбулі підміняв Михайленко, Дубінчака – Вівчаренко. А ось Дячук цілком може і посунути Біловара з основи – просто за спортивним принципом.

Слова, слова, слова

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо:

Ми відверто провалили цей турнір, об'єктивно кажучи. Я казав хлопцям про те, що вони в кожній грі мають доводити в першу чергу те, що такий збіг обставин, що стався – це випадковість. У нас є своє обличчя, ми можемо змінюватися за тих чи інших обставин, але бажання, внутрішня мотивація команди, а також мотивація кожного гравця окремо мають бути на найвищому рівні. Ця гра з турнірної точки зору не має значення, а з точки зору іміджу – має велике, принципове значення.

Андрій Ярмоленко, футболiст Динамо:

Грати офіційні ігри для мене особисто, як для футболіста, набагато краще, ніж товариські матчі. Напевно, треба бути чесними перед уболівальниками й казати все як є, що ми провалили виступ у Лізі Європи, не досягли результату, тому зараз маємо таку ситуацію. Потрібно завтра виходити та грати за честь клубу, оскільки Динамо не може пройти єврокубковий турнір без жодної перемоги.

Вiктор Мороз, тренер РФШ:

Ми не можемо самовпевнено думати, що маємо більше очок. Це не означає, що ми будемо фаворитами у цій грі. Найголовніше – розуміти, що ми можемо боротися з Динамо, але водночас гравці повинні залишатися зосередженими після перемоги над Аяксом.

Насамперед ми думаємо про наступний сезон і готуємося до нього. Підготовка до матчів з Аяксом і Динамо також була важливою, але ми не хотіли зосереджуватися лише на цьому і занадто форсувати підготовчий процес.

Марiс Верпаковскiс, генеральный директор РФШ:

Завжди цікаво зустрічатися з колишніми клубами, і з київським Динамо зокрема. Я провів там стільки часу, дізнався стільки людей. Нинішній тренерський штаб Динамо майже повністю складається з моїх колишніх одноклубників. Я зустрічався з деякими з них перед жеребкуванням Ліги Європи, ми вже тоді говорили, що було б цікаво, якби жеребкування нас об'єднало.

Звичайно, це зовсім інша команда за складом, але справа не в цьому. Треба визнати, що справа не в цьому. Уже немає того Динамо, яке було 10-15 років тому. Через війну складно запросити таких сильних легіонерів, як раніше, та й фінансово, логістично ситуація вже не така хороша.

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет — Тимчик, Дячук, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Піхальонок, Рубчинський — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв

РФШ: Ондоа – Савальнієкс, Ліпушчек, Пренга, Нжіє, Одішарія – Зеленков, Панiч, Мархієв – Ікаунієкс, Куадіо