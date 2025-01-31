Ліга Європи

Аюб Ель Каабі, Дріс Мертенс і Константінос Цолакіс стали найкращими з точки зору статистичних показників.

Аюб Ель-Каабі з Олімпіакоса став найкращим бомбардиром загального етапу Ліги Європи.

31-річний нападник забив 7 голів на цій стадії турніру — більше за всіх. Другу сходинку посів Барнабаш Варга з Ференцвароша (6 м'ячів).

Зазначимо, що минулого сезону марокканець став найкращим бомбардиром Ліги конференцій, відзначившись 11 голами в 9 матчах.

Найкращим асистентом загального етапу Ліги Європи став Дріс Мертенс із Галатасарая — на його рахунку 6 результативних передач.

Найбільшу кількість сухих матчів провів воротар Олімпіакоса Константінос Цолакіс — 6.

Раніше стали відомі усі учасники плей-оф Ліги Європи-2024/25.