Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 20 лютого 2025 року.

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Фенербахче та Андерлехт зіграли внічию (2:2) після того, як в першому матчі турки розгромили суперника 3:0.

Матч розпочався з сутички на трибунах, через що арбітр був змушений перервати матч на 20 хвилин. В підсумку команди розписали мирову 2:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Андерлехт — Фенербахче у рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Андерлехт — Фенербахче 2:2 (перший матч 0:3)

Голи: Васкес, 19, 55 — Ен-Несірі, 4, Акчічек, 63.

Андерлехт: Косеманс — Н'Діас (Аугустінссон, 82), Хей (Вертонген, 66), Адріельсон, Сарделла — Маамар, Дендонкер, Леоні — Азар (Гото, 78), Уерта (Ангуло, 66), Васкес (Де Кат, 82).

Фенербахче: Егрібаят — Костич, Шкрініар, Акчічек, Осаї-Семюел (Мюлдюр, 67) — Шиманські (Яндаш, 84), Фред, Анрабат, Тадич (Кахведжі, 78) — Ен-Несірі (Таліска, 67), Джеко (Тосун, 84).

Попередження: Леоні — Ен-Несірі, Фред, Осаї-Семюел.