Футболіст зазнав ушкодження на тренуванні.
Раньєрі, getty images
21 лютого 2025, 08:41
Коуч римської Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував травму українського нападника команди Артема Довбика, через яку він пропустив матч-відповідь 1/16 Ліги Європи з Порту (3:2).
"Вчора він відчув невеликий дискомфорт під час удару по воротах. Подивимося завтра або післязавтра, чи зможе він відновитися до понеділка або наступного матчу", — сказав тренер в коментарі vocegiallorossa.
Раніше спортивний директор Роми Флоран Гісольфі прокоментував травму українського нападника Артема Довбика.