Італія

Футболіст зазнав ушкодження на тренуванні.

Коуч римської Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував травму українського нападника команди Артема Довбика, через яку він пропустив матч-відповідь 1/16 Ліги Європи з Порту (3:2).

"Вчора він відчув невеликий дискомфорт під час удару по воротах. Подивимося завтра або післязавтра, чи зможе він відновитися до понеділка або наступного матчу", — сказав тренер в коментарі vocegiallorossa.

Раніше спортивний директор Роми Флоран Гісольфі прокоментував травму українського нападника Артема Довбика.