Команди виявляли найсильнішого в серії одинадцятиметрових.
Шемрок - Молде, Getty Images
21 лютого 2025, 00:51
У рамках 1/16 фіналу Ліги Конференцій Шемрок приймав Молде. Основний час та екстратайми завершилися з рахунком 1:0 на користь Молде (результат першого матчу — 0:1).
У серії одинадцятиметрів кращими виявилися футболісти гостей. Таким чином, Молде вийшов до 1/8 фіналу.
Шемрок Ровес — Молде 0:1 (4:5 по пенальті)
Гол: Ейкрем, 10.
Попередження Грейс (72), О'Салліван (107), Грін (107), Макенефф (110) – Хеуган (66), Амундсен (69).
Вилучення: Амундсен (90, Мольде)