Норвезький і грецький клуби розсудить Микола Балакін.
Микола Балакін, Getty Images
05 березня 2025, 14:51
УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на поєдинок норвезького Буде/Глімт із грецьким Олімпіакосом в 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи, передає офіційний сайт організації.
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Головним арбітром матчу буде 36-річний Микола Балакін. Ролі асистентів отримали Олександр Беркут і Дмитро Запороженко.
Четвертим рефері призначений Віталій Романов. Арбітрами VAR будуть Марко Ді Белло (Італія) і Віктор Копієвський.
Матч Буде/Глімт — Олімпіакос відбудеться в четвер, 6 березня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.
Нагадаємо, що гостей представляє український центрфорвард Роман Яремчук, який нещодавно відзначився дублем і асистом у півфіналі Кубка Греції.