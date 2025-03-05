УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на поєдинок норвезького Буде/Глімт із грецьким Олімпіакосом в 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи, передає офіційний сайт організації.

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Головним арбітром матчу буде 36-річний Микола Балакін. Ролі асистентів отримали Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. 

Четвертим рефері призначений Віталій Романов. Арбітрами VAR будуть Марко Ді Белло (Італія) і Віктор Копієвський.

Матч Буде/Глімт — Олімпіакос відбудеться в четвер, 6 березня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що гостей представляє український центрфорвард Роман Яремчук, який нещодавно відзначився дублем і асистом у півфіналі Кубка Греції.