Ліга Європи

Наставник "басків" поділився своїми думками перед грою з Ромою.

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде прокоментував майбутній перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми.

"Це буде чудовий європейський матч, де люди зможуть насолодитися грою та тим, що вболівальники роблять на трибунах. Рома небезпечна команда з гарною динамікою позитивних результатів під керівництвом Раньєрі. З Раньєрі це команда, можливо, навіть небезпечніша, ніж була раніше.

Проти такого суперника у вас не може бути поганих днів або помилок, тому що ви залишитеся осторонь. Так, буде друга гра, але вона залежатиме від того, що ми зробимо завтра. Зрозуміло, заздалегідь передбачити результат неможливо, але ми маємо представити нашу найкращу версію своєї гри.

Я не бачу себе тренером у 73 роки, як Раньєрі, але я дуже радий енергії, яку він має і яку він передає команді. Він визнаний тренер. Рома переживає з ним гарний період и вона має якісних гравців. У них чотири півфінали, два фінали та єврокубковий трофей — досвід, якого нам, можливо, трохи не вистачає", — наводить слова Вальверде прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рома — Атлетік відбудеться завтра, 6 березня, о 22:00 за Києвом.