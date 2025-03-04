Італія

Оцінка першого півріччя Довбика від Франческо Граціані.

Колишній нападник збірної Італії Франческо Граціані поділився думками щодо форварда Роми Артема Довбика.

"Довбик? Я вважаю, що в Ромі немає особливої довіри до нього. Він, безумовно, якісний гравець, але має чимало недоліків, тому мене він не надто захоплює. Якщо у клубу з'явиться можливість його продати, вони, ймовірно, це зроблять", — сказав Граціані для Retesport.

У цьому сезоні 27-річний Довбик провів за Рому 34 матчі у всіх змаганнях, в яких забив 14 голів і зробив дві результативні передачі.