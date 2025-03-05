Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками перед грою з Атлетіком.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував майбутній перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Атлетіка.

"Атлетік — перша команда з дриблінгу та ситуацій віч-на-віч. Це стосується не лише Іньякі Вільямса. Це команда, яка має попереду багато якісних гравців, і нам потрібно бути дуже обережними.

Це команда, яка посідає четверте місце у Ла Лізі. Вона дуже добре згуртована. Усі баски чи гравці, які прийшли з баскської молодіжної академії. Минулого року вони виграли Кубок Іспанії. Це будуть складні матчі, але важко буде обом командам.

Ми завжди намагаємось атакувати, але мені не подобається залишати всі двері відчиненими для суперників, щоб вони могли забивати нам голи. Якщо можливо, ми будемо атакувати, якщо ні, ми захищатимемося. Я ніколи не займав оборонної позиції. Коли я готуюся, я завжди думаю про те, як перемогти. І якщо команда, з якою я стикаюся, краще, мені потрібно щось робити, але я ніколи не виходив на поле і не говорив: "Я підпишуся на нічию". Я хочу від своїх гравців максимум. Це спорт, я віддаю йому всього себе, а потім буде те, що буде. Я не повинен шкодувати чи казати, що я міг би щось зробити інакше.

Важко сказати хто буде фаворитом. Я не турбуюся, але відчуваю велику повагу до суперника. Я ніколи не хвилююся, коли на мене чекає важливий матч — я завжди впевнений, що мої гравці проведуть його відмінно.

Що сказав Довбик після гола у ворота Комо? Я той, хто показав йому деякі речі, як потрібно і як не потрібно робити. Що мене безмірно потішило, крім самого м’яча, так це те, що я вперше побачив, як він радіє голу. Це дуже позитивний факт. Я досі не спитав його, чому він так зрадів, я його запитаю.

Я завжди говорю Дібалі — розважайся. І він має отримувати задоволення на полі. Всім іншим доводиться бігати, боротися. Він має якісь оборонні обов'язки, але йому треба розважатися. На мою думку, великі чемпіони не повинні сидіти у клітці. Їх потрібно підтримати. Це гравець, який має чудове бачення поля, він посилає м'ячі туди, куди інші не бачать. Тому йому треба веселитись", — наводить слова Раньєрі прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рома — Атлетік відбудеться завтра, 6 березня, о 22:00 за Києвом.