У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/25 на нас чекає протистояння між Ромою і Атлетіком Більбао, яке відбудеться на легендарному Стадіо Олімпіко в Римі.

ЧЕТВЕР, 6 БЕРЕЗНЯ, 22:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Під керівництвом досвідченого Клаудіо Раньєрі Рома останнім часом демонструє стабільну гру, не програючи у шести матчах поспіль у всіх турнірах. Останнім вагомим досягненням "вовків" стала важка, але заслужена перемога над Порту в раунді плей-оф Ліги Європи з загальним рахунком 4:3. Хоча груповий етап видався не найкращим для римлян – вони фінішували 15-ми з 12 очками – команда сповнена рішучості виправити ситуацію та поборотися за трофей, бо положення у таблиці Серії А також не тішить.

Особливі сподівання покладаються на аргентинця Пауло Дібалу, який набрав чудову форму та регулярно відзначається результативними діями. Не менш важливу роль у складі Роми відіграє український нападник Артем Довбик, який нещодавно повернувся після пошкодження. Фізична міць, вибір позиції і здатність завершувати атаки роблять українця ключовим елементом у побудові гри римлян. Після повернення Довбик додає атакувальній лінії команди необхідної варіативності, що дозволяє партнерам ефективніше використовувати простір у штрафному майданчику суперників.

Атлетік Більбао також підходить до цього матчу в чудовій формі. І хоча їхня шестиматчева безпрограшна серія обірвалася поразкою від мадридського Атлетіко, баски демонструють відмінний атакувальний потенціал. Вражаюча перемога 7:1 над Реалом Вальядолід у Ла Лізі підтверджує їхню здатність розривати оборону суперників. Впевнена гра у груповому етапі, де команда набрала 19 очок із 24 можливих, підкреслює серйозність їхніх амбіцій у цьому єврокубковому турнірі.

Головною ударною силою Атлетіка є брати Іньякі та Ніко Вільямси, які мають фантастичну швидкість і здатність створювати моменти з нічого. Їхня взаємодія на полі – одна з головних загроз для оборони Роми, яка має бути максимально сконцентрована, щоб не допустити швидких проривів з флангів. У будь-якому випадку, очікується відкритий та результативний футбол, адже обидві команди мають сильні атакувальні лінії та регулярно забивають у своїх матчах. У вересні, в першому турі основного раунду ЛЄ, Рома та Атлетік не визначили переможця з обміном голами (1:1), але зараз до наступного етапу Ліги Європи має вирушити лише хтось один.

За версією букмекерів, незначними фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми в основний час пропонується коефіцієнт 2,44, тоді як потенційний успіх Атлетіка оцінюється показником 3,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,35. Прихід римлян до наступної стадії оцінюється в 2,26, а басків — в 1,68.