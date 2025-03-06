Ліга Європи

Манчестер Юнайтед змусив Реал Сосьєдад уперше за 18 матчів зіграти внічию

Команда Рубена Аморіма повела за ходом другого тайму важкого протистояння, але перевагу не втримала.

Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Оярсабаль, 70 (пен.) — Зіркзе, 57



Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Оскарссон, 63), Агерд, Субельдія, Муньйос — Мендес, Турр’єнтес (Марін, 63), Сучич (Оласагасті, 88) — Кубо (Кубо, 80), Оярсабаль, Барренечеа (Арамбуру, 63).



Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Йоро (Лінделеф, 87) — Далот, Каземіро, Фернандеш, Доргу — Зіркзе (Кольєр, 87), Гарначо (Еріксен, 77) — Гойлунн.



Попередження: Субельдія — Фернандеш