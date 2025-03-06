Ліга Європи

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу другого за значимістю єврокубку.

Сьогодні, 6 березня, відбуваються перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

У першій зустрічі АЗ Алкмар мінімально обіграв лондонський Тоттенгем із рахунком 1:0. Єдиний та переможний м'яч був забитий на 18 хвилині, а його автором став Лукас Бергвалль, який зрізав м'яч у свої ворота.

АЗ Алкмар — Тоттенгем 1:0

Гол: Бергвалль (аг), 18.

АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе — Класі, Бюрместер (Садік, 81), Копмейнерс — Поку (Белич, 81), Перротт (ван Дейн, 81), Лахдо (Касіус, 9 (Сміт, 66)).

Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Дансо, Удоджі (Порро, 72), Спенс — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон (Сарр, 72) — Сон (Соланке, 72 (Скарлетт, 90+2)), Тель (Одобер, 46), Джонсон.

Попередження: Копмейнерс, Поку, ван Дейн — Бентанкур.

У другій грі Рейнджерс у гостях здобув перемогу над Фенербахче з рахунком 3:1. Перемогу шотландській команді забезпечили точні удари Сіріла Дессерса та Вацлава Черни, який оформив дубль. У турків єдиний м'яч забив Александр Джику.

Фенербахче — Рейнджерс 1:3

Голи: Джику, 30 - Дессерс, 7 Черни, 42, 81.

Фенербахче: Егрібаят — Сьоюнджю (Джику, 16), Шкрініар, Акчічек (Таліска, 46) — Мюлдюр (Кахведжі, 79), Амрабат, Шиманські (Сен-Максімен, 46), Костич — Тадич — Ен Несірі-, Джеко.

Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Суттар, Преппер (Балогун, 29), Їлмаз (Стерлінг, 76) — Раскін, Баррон — Черни (Лоренс, 88), Діоманде (Хаджі, 76), Діас — Дессерс (Ігамане, 88).

Попередження: Таліска — Суттар.

Насамкінець Стяуа (ФКСБ) на своєму полі поступилася Ліону з рахунком 1:3. На гол "ткачів" у виконанні Ніколаса Тальяфіко у першому таймі, господарі поля відповіли результативним ударом Александру Белуце у другій половині зустрічі. Однак потім перемогу французам приніс Малік Фофана, який оформив дубль, забивши два м'ячі за чотири хвилини після виходу на заміну.

ФКСБ — Ліон 1:3

Голи: Белуце, 68 - Тальяфіко, 30, Фофана, 86, 89.

ФКСБ: Тирновану — Попеску, Нгезана, Дава, Радунович — Альхассан (Кірікеш, 46), Шут — Мікулеску (Стефанеску, 90), Еджума (Белуце, 46), Чісотті (Георжита, 46) — Тенасе (Мусі, 77).

Ліон: Альмада — Мейтленд-Найлз, Мата, Ніакате, Тальяфіко — Толіссо (Акуку, 90+2), Матич (Альмада, 76), Тессманн (Верету, 76), Шеркі — Нуама (Ляказетт, 68), Мікаутадзе (Фофана, 68).

Попередження: Шут, Мікулеску.

У ще одній зустрічі Манчестер Юнайтед не зміг обіграти Реал Сосьєдад.