Ліга Європи

Форварди збірної України мріють якнайшвидше забути перші матчі ⅛ фіналу Ліги Європи. Розказуємо, що пішло не так.

Артем Довбик вперше вийшов у старті Роми після пошкодження. На вихідних він вже відзначився в чемпіонаті після появи з лави запасних, тому Клаудіо Раньєрі повірив, що форвард готовий грати.

Довбик весь матч виконував роль таргетмена. Опускався нижче під передачі, приймав м'яч спиною до чужих воріт, відкидав партнерам для розвитку атак. Такий патерн виявився ефективним. Це не перший досвід проти басків, тому Артем відразу пристосувався – виграв кілька повітряних дуелей, знаходячи незручні зони для Вівіана та Альвареса.

Українець вправно чіплявся за дальні паси, прикривав м'яч корпусом і давав партнерам змогу закріпитися на чужій половині. У другому таймі завдяки його діям Рома створила два гольові моменти: спершу після скидки Довбика на ударну позицію вийшов Бальданці, а через три хвилини форвард підготував момент для Пізіллі.

На жаль, все це блідне через змарнований вихід сам на сам з воротарем. Довбик отримав класний пас з глибини, проскочив Альвареса, однак перед ударом послизнувся. Позиція була чудова, тому статистичні портали зарахували Артему втрачений супершанс.

Італійська преса вирішила, що Довбик не заслужив високих оцінок. Деякі видання поставили йому найнижчі в команді бали. Зокрема, Forza Roma до 5 балів додала емоційний коментар: "Боровся за м'яч і повертав його команді. Отримав хороший момент, однак послизнувся. В таких ситуаціях потрібна хватка тигра, а не нявкання. У другому таймі був агресивнішим і використовував свої фізичні дані, створюючи простір партнерам".

Авторитетний Eurosport також нещадний (5.5): "Це мав бути його матч, враховуючи можливості відтягуватися в глибину. Але перший дотик українця не завжди був ідеальним. До перерви змарнував "золотий шанс". Здається, гол у ворота Комо його не розворушив".

6.5 – від Goal.com, 6 – від Sky Sport, 5.5 – від Tuttomercatoweb, а от Corriere dello Sport нервово запитує: "Чому? Лише одне питання: чому? Довбик не просто зіпсував нагоду на гол, він зіпсував все, що міг. Чому?"

На фанатських порталах думки розділились: одні ставлять низькі бали та критикують, інші – підсвічують позитив з середніми оцінками. Серед критиків найяскравіше висловилась Gazzetta GialloRossa (5.5): "Робив все правильно, але в ключовий момент поїхала нога. В плані фізики виглядав активніше та потужніше, ніж зазвичай, однак поєднати це з холоднокровністю перед воротами не вдалось. Прогрес є, але цього поки що мало для голів. Сподіваємося, це лише початок відновлення".

"Матч страждань з низкою хороших дій і зіпсованим супермоментом. Погано", – додає Voce GialloRossa до оцінки 6. Стільки ж від Roma News: "Та помилка ще довго буде в нього перед очима. Як завжди плідно попрацював у глибині, чіпляючись за м'ячі".

Найбільшу похвалу дали ті журналісти та вболівальники, які списали змарнований момент на невезіння:

Siamo la Roma з 6.5 балами та хорошими словами: "Відчайдушна гра українця, який прикривав м'ячі та ледь не забив – не пощастило послизнутись. Після перерви фактично самотужки забезпечував Ромі виходи в атаку, потім тренер замінив його через втому".

La Roma24 ставить аналогічну оцінку: "Виконував звичну роботу зі світлою головою і в центрі, і справа, і зліва. 11-й номер сяяв по всьому полю, але ліва нога підвела в найвідповідальніший момент, коли до воріт залишались лічені метри".

Клаудіо Раньєрі солідарний з таким баченням. Шомуродов замінив Довбика й за 20 хвилин приніс масу користі, заробивши червону для захисника Атлетіка та забивши переможний гол. Тому тренера запитали, чи не шкодує він, що випустив у старті українця, а не узбека.

Раньєрі відповів дипломатично: "Не треба говорити "якщо" і "аби". Можливо, Шомуродов не забив би, граючи з перших хвилин, а Довбик навпаки відзначився. Це футбол. Довбик провів хороший матч, багато боровся. На жаль, послизнувся. Зараз у них такі бутси, що важко встояти на п'яті. Мене це засмучує. Поле мокре, газон в порядку, але футболісти просто не можуть втримати рівновагу. Наберіться терпіння".

Втім, українським вболівальникам тривожно. Незабаром матчі збірної проти Бельгії, а провідні наші форварди не у формі. Паралельний матч Ліги Європи засмутив перфомансом Романа Яремчука.

Колишній форвард Динамо за тайм мав два явні моменти, щоб відзначитись у складі Олімпіакоса. Спершу невдало пробив після прострілу з флангу, а згодом головою ударом в падінні не переграв російського воротаря Буде-Глімт. Два удари сумарно потягнули на 0,36xG.

Ще один епізод завершився падінням у штрафному майданчику від легкого доторку захисника. Схоже, Роман сподівався на прихильність суддів – матч обслуговувала бригада на чолі з Миколою Балакіним. Не склалось. Оцінки статистичних порталів: SofaScore – 6.1, WhoScored – 6.3, FotMob – 6.2.