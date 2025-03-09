З невеличким запізненням (всю п’ятницю автор простояв в черзі за тюльпанами, в суботу їх дарував) публікуємо свої спостереження за останнім матчем української команди в єврокубках. Ми про бригаду українських арбітрів. Микола Балакін в полі, Дмитро Запороженко і Олександр Беркут на лініях, на ВАР Дмитро Копієвський (разом з італійцем Марко Ді Белло) і Віталій Романов четвертий — у такому складі працювали на матчі 1/8-ї фіналу Ліги Європи Буде-Глімт — Олімпіакос.

Перше — про саму гру. Темп — фантастичний. Порівняння із АПЛ буде дуже слушним. Створював його в першу чергу Буде-Глімт. Чинного переможця Ліги Конференцій просто зім’яли. Той випадок, коли статистика ударів (18:9 на користь Олімпіакоса) дуже оманлива. Більшість своїх ударів, не надто гострих, греки завдали вже програючи 0:3. Може не адаптувалися до поля, погоди, може шалені вболівальники зіграли свою роль. Що ж, скоро у фанів Олімпіакоса буде шанс відповісти своєю атмосферою. Але шанси виглядають мінімальними.

З точки зору суддівства матч був важким (через темп в першу чергу), але гадаємо дуже приємним. Команди не валялися на газоні, мало розмовляли, концентрувалися на спортивній боротьбі. Можна сказати, що Балакін не заважав, даючи поборотися цілком в дусі єврокубків. Сумарні 14 фолів на дві команди — це реально мало. І всього одна жовта, очевидна, на 12-ій хвилині. Другу жовту Желсон Мартінш з Олімпіакоса отримав вже після фінального свистка, вочевидь щось не сподобалося йому.

Цікавих епізодів саме для головного арбітра виділимо два. Перший — це власне коли рахунок став 1:0. Під час подачі кутового гравець Буде стоїть біля воротаря. Займає свою позицію, але не робить рухів, які б могли означати блокування воротаря. Ми таке часто бачили в цьому сезоні у виконанні лондонського Арсеналу, та й інших команд АПЛ також. Власне, в певний момент, ще до гольового удару, контакт між воротарем і гравцем атаки взагалі припинився.

І другий епізод — це падіння Романа Яремчука. Українець з Олімпіакосу розраховував на пенальті, але на жаль там взагалі нема про що говорити. Напевно цей той самий “софт пеналті” — свиснути штрафний десь далеко від воріт ще можна, але пенальті — у жодному разі.

По роботі Балакіна це все. Але в цьому поєдинку, на відміну від попередніх, багато цікавих завдань було в лайнсменів. І тут можемо лише похвалити обох. В першому таймі Олександр Беркут дав дограти епізод, який закінчився ударом в стійку. Після цього підняв офсайд — мінімальний, але схоже що був.

По перерві три важких епізоди було у Дмитра Запороженка. На самому початку другого тайму непіднятий прапорець і штанга Буде-Глімт.

І невдовзі атака Буде на третій гол. Там було одразу два паси на тонкій межі офсайду. Чесно, норвежці трохи розчарували якістю трансляції  за весь матч не було жодного повтору із графічними розмальовками офсайдів. Але ми розуміємо, що в спеціальній кімнаті ВАР все було розмальовано, побачено і затверджена правота Запороженка.

Хороший матч. Розсудимо логічно. Якщо в 1/8-ій ЛЧ працювали вісім найкращих бригад, то в 1/8-ій Ліги Європи — наступні вісім найкращих. Так що наші — в топ-16 найкращих суддів Європи. Це статистика попередня і неофіційна, швидше просто спостереження. Матч бригада Балакіна провела впевнено, тож можливо це ще не фініш їхньої єврокампанії сезону-24/25. Так чи інакше, але національний рекорд ця бригада вже оновила — ніколи раніше наших суддів не було в 1/8-ій фіналу єврокубків.