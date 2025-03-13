У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/25 на нас чекає протистояння між Атлетіком Більбао та римською Ромою, яке відбудеться на легендарному Естадіо Сан-Мамес.

ЧЕТВЕР, 13 БЕРЕЗНЯ, 19:45. САН-МАМЕС, БІЛЬБАО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:2 (ВІДЕО)

Атлетік Більбао, після поразки 1:2 в Римі, вдома буде відчайдушно намагатися перевернути хід протистояння і вийти до чвертьфіналу. Інакше баски ризикують попрощатися з мрією про фінал на домашньому стадіоні, на який вони з нетерпінням чекають. У першому матчі Іньякі Вільямс вивів команду вперед, але дві відповіді від Роми, а також вилучення Єрая Альвареса, залишили Атлетік навіть без нічийного результату. Тепер баскам за підтримки власних вболівальників потрібно знайти в собі сили, щоб виправити ситуацію.

Попри не зовсім вдалі результати в останніх матчах Ла Ліги, Атлетік Більбао не втратив бойовий дух і продовжує боротьбу за пряме потрапляння до Ліги чемпіонів. Вдома баски виглядають сильно, а історія протистоянь з італійськими командами дає надію на необхідний результат сьогодні. Окрім цього, вони можуть покластися на потужний тандем Іньякі та Ніко Вільямс, які будуть готові створити проблеми Ромі на всіх фронтах. Цього разу підопічні Ернесто Вальверде зроблять головний акцент на атакуючу гру та спробують не дозволити супернику повністю контролювати м’яч.

Рома, у свою чергу, під керівництвом Клаудіо Раньєрі останнім часом демонструє неймовірну стабільність і впевненість. Після драматичної перемоги в першому матчі, де гол Ельдора Шомуродова на останніх секундах дозволив римлянам вирвати важливу перевагу, команда готова зробити ще один крок на шляху до чвертьфіналу. Рома продовжує свою фантастичну серію без поразок у Серії А, і новий тренер явно знайшов правильний баланс у грі, завдяки чому римляни вже впритул наблизилися до єврокубкової зони. У складі Роми відзначимо не тільки Шомуродова, але й нашого Артема Довбика, якому потрібно реабілітуватися за посередній виступ у столиці Італії.

Попри деякі кадрові проблеми, як відсутність Зекі Челіка, Рома прибуде на Сан-Мамес з відмінним бойовим настроєм після мінімальної перемоги над Емполі в чемпіонаті. Підготовка до єврокубкового матчу, з огляду на величезний досвід Раньєрі в таких важливих битвах, обіцяє бути на найвищому рівні. Рома неодноразово проходила в наступні раунди після перемог у перших матчах, і тепер її завдання — просто не дати Атлетіку реальних можливостей, щоб перевернути хід двобою. Це буде важкий матч для обох команд, в якому кожен момент може стати вирішальним.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Ернесто Вальверде. Так, на перемогу Атлетіка в основний час пропонується коефіцієнт 2,00, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 4,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65. Прихід римлян до наступної стадії оцінюється в 1,61, а басків — в 2,41.