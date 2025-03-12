Ліга Європи

Наставник "басків" поділився своїми думками перед грою з "вовками".

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми.

"Ми маємо перемогти. Після результату у першій грі, очевидно, що ніщо інше нас не влаштує. Гра, як ця, приходить, і нормально нервувати чи хвилюватися перед нею.

Завтра вирішальна гра тут, на Сан-Мамесі. Я сподіваюся, що буде чудова атмосфера і ми зможемо зв'язатися з уболівальниками, щоб вони підштовхнули нас ще сильніше. Коли вболівальники у справі, всі команди складніше зламати. Ми маємо скористатися тим фактом, що ми граємо вдома. Ця внутрішня сила багато в чому рухає нами. Ми знаємо, що це цінність, яку маємо привнести на поле.

Неважливо, як багато ви візуалізуєте, якщо ви граєте погано, вам нічого робити далі. Ми сподіваємося повернутися, але ми маємо зосередитися на своїй грі, яка дає результати. Рома може зіграти по-різному через свій потенціал. Ми були якісні у першому матчі, але завтра буде інша гра. Є ситуації, в яких все дуже тактично, і здається, що баланс не схиляється в жодну із сторін, і ви намагаєтеся якось зламати гру. Ми повинні грати серцем і з холодною головою, щоб не пропустити. Ключ — баланс між цими двома речами", — наводить слова Вальверде прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Атлетік — Рома пройде завтра, 13 березня, о 19:45 за Києвом. У першій грі "вовки" обіграли "басків" (2:1).