Завершилися матчі чемпіонату Іспанії.
Бетіс - Лас-Пальмас, Getty Images
09 березня 2025, 21:31
У рамках 27-го туру Ла Ліги відбулися два поєдинки в слоті 19:30.
Реал Бетіс - Лас-Пальмас 1:0
Гол: Льоренте, 65
Реал Бетіс: Адріан — Сабалі, Льоренте, Натан, Родрігес — Форнальс, Іско, Кардосо — Антоні, Кучо (Бакамбу, 76), Родрігес
Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті, Суарес (Кардона, 89), Ерсог Гонсалес, Муньйос — Муньйос, Кампанья (Янузай, 84), Ессугу, Байчетич — Сілва, Рамірес (Макберні, 74)
Попередження: Льоренте — Віті, Хіменес, Байчетич, Ессугу, Хіменес
Вилучення: Ессугу, 61.
Атлетік — Мальорка 1:1
Голи: Н. Вільямс, 58 - Раїльйо, 56
Атлетік: Сімон — Горосабель, Альварес, Паредес (Нуньєс, 57), Бойро — Хаурегісар, Прадос Діас — Беренгер (Гомес, 78), Каналес, Н. Вільямс — Гурусета (І. Вільямс, 54)
Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Копете, Мохіка — Кошта, Маскарель, Дардер Молл (Морланес, 72) — Асано, Мурікі (Ларін, 85)
Попередження: Горосабель — Копете, Санчес, Раїльйо.