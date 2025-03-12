Ліга Європи

Форвард "вовків" поділився своїми думками перед грою з "басками".

Нападник Роми Пауло Дібала прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіка.

"Я сподіваюся, що зможу забити свій 200 гол цього знаменного європейського вечора. Було б чудово досягти цієї позначки, але найголовніше, якщо це станеться, щоб це допомогло нам пройти до наступного раунду. Голи – це здорово, але пріоритет – повернутися до Риму, пройшовши до чвертьфіналу.

Звичайно, Раньєрі допоміг мені стати більш харизматичним гравцем. Завдяки своєму досвіду та гравцям, яких він тренував, він вселив у мене впевненість, необхідну для того, щоб говорити та ділитися своїм досвідом із партнерами по команді, особливо з молодими, та спробувати допомогти їм.

На полі я віддаю себе, а в роздягальні намагаюся підтримати кожного. Я не з тих, хто злиться, але намагаюся надати своїм партнерам по команді впевненості", — наводить слова Дібали Football-Italia.

Нагадаємо, матч Атлетік — Рома пройде завтра, 13 березня, о 19:45 за Києвом. У першій грі "вовки" обіграли "басків" (2:1).