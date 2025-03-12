Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками перед грою з "басками".

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Атлетіка.

"Ми повинні зіграти в нашу гру проти сильної, компактної та жорсткої команди. Ми зіграємо так, як уміємо. Ми знаємо свої сильні та слабкі сторони. Завтра ми будемо атакувати 11 гравцями та захищатись 11 гравцями. Нам потрібно постаратися сховати наші слабкості.

Вважаю, що в рамках одного матчу є багато різних ігор. Завтра ввечері Атлетік давитиме набагато сильніше. Нам треба грати у свою гру без страху. Я прошу гравців стерти все, незалежно від того, чи виграємо ми чи програємо. Щойно завтрашній матч закінчиться, у мене вже буде відеоаналіз гри з Кальярі.

Я зосереджений на цьому матчі і прошу команду зробити те саме. Я знаю, що завтра велика гра, і в неділю буде ще одна гра. Моє завдання — вичавити максимум із себе та команди.

На Сан-Мамесі пристрасні, справедливі, згуртовані та чесні вболівальники. Вони справжні джентльмени. Сподіваюся, завтра буде спекотна атмосфера, але без конфліктів між фанатами, бо футбольний матч має залишатися саме футбольним.

За своїми характеристиками Атлетік дещо відрізняється від інших іспанських команд. Він грає просто на ворота, що мені подобається. Суперник чинитиме на нас тиск, але ми маємо грати у свою гру, не думаючи про результат, тому що ми будуємо команду та формуємо менталітет. Ми маємо виходити на поле без страху.

Дібала не просто харизматичний чи технічний лідер. Кожен лідер почувається залученим до благополуччя команди. Мені пощастило мати лідерів, які повністю залучені до команди. Все, що вони роблять, спрямоване на благо команди", — наводить слова Раньєрі Football-Italia з посиланням на TMW.

Нагадаємо, матч Атлетік — Рома пройде завтра, 13 березня, о 19:45 за Києвом. У першій грі "вовки" обіграли "басків" (2:1).