Ліга Європи

Португалець реалізував 10-й гол із пенальті.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш вразив ворота Реал Сосьєдаду в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Португалець встановив на табло Олд Траффорд рахунок 1:1, реалізувавши одинадцятиметровий на 16-й хвилині, а потім на 50-й та вивів свою команду уперед.

Як інформує Opta, це вже десятий гол Фернандеша з пенальті в рамках Ліги Європи — рекорд турніру всіх часів. Перша зустріч, нагадаємо, завершилася з рахунком — 1:1.

Зазначимо, що Бруну Фернандеш представляє кольори "червоних дияволів" із січня 2020 року.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу МЮ — Сосьєдад.