Ліга Європи

МЮ В 1/4 фіналу ЛЄ.

Лівий захисник Манчестер Юнайтед Патрік Доргу прокоментував розгромну перемогу у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи над Реал Сосьєдад (4:1). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Вийшла по-справжньому хороша перемога, і ми з першої ж хвилини домінували на полі. Суперник швидко заробив пенальті, але ми на це правильно відреагували та зіграли успішно. Головним було контролювати м'яч, зберігати спокій та зайвий раз себе не накручувати, а просто грати у свій футбол.

Ліон — дуже хороша команда. Я не так багато за нею стежив, але в них є дуже хороші гравці, тож попереду складне протистояння.

Ми розуміємо, що цей турнір дуже важливий для нас і наших вболівальників. Намагаємося просто підходити до кожної гри окремо, а там подивимося, наскільки далеко зуміємо пройти", — сказав Доргу.

Матчі між Манчестер Юнайтед та Ліоном відбудуться 10-го та 17-го квітня.