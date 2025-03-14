Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 13 березня 2025 року.
МЮ - Реал Сосьєдад, getty images
14 березня 2025, 07:55
В другому матчі 1/8 фіналу другого за значущістю єврокубка Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Реал Сосьєдад. В першому поєдинку була зафіксована нічия з рахунком 1:1.
У матчі-відповіді манчестерці не залишили шансів супернику, розгромивши з рахунком 4:1. Хет-трик на рахунку капітана манкуніанців Бруну Фернандеша.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Реал Сосьєдад у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьєдад 4:1 (перший матч — 1:1)
Голи: Фернандеш, 16 (пен), 50 (пен), 87, Далот, 90+1 - Оярсабаль, 10 (пен)
Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Гевен — Далот, Каземіро (Кольєр, 78), Фернандеш (Еріксен, 89), Доргу — Зіркзе, Гойлунн, Гарначо
Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Траоре, 80), Субельдія (Арамбуру, 56), Агерд, Муньйос — Марін (Турр'єнтес, 56), Субіменді, Мендес — Беккер (Барренечеа, 55), Оярсабаль, Кубо (Оскарссон, 76)
Попередження: де Лігт, Кольєр — Субельдія, Марін, Оярсабаль, Елустондо, Барренечеа, Агерд
Вилучення: Арамбуру, 63