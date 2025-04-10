Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф другого за значимістю європейського кубка.

Сьогодні, 10 квітня, відбудуться перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи УЄФА-2024/25, другого за статусом єврокубка після Ліги чемпіонів.

ЧЕТВЕР, 10 КВІТНЯ, 19:45. АСПМЮРА, БУДЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Найкращі бомбардири поточної кампанії Ліги Європи з 24-ма голами в 12-ти матчах є головним сюрпризом серед восьми клубів, які продовжують боротьбу за трофей. Єврокубковий чвертьфінал для Буде/Глімт не новина, адже в сезоні-2021/22 норвежці дісталися цієї стадії під час першого розіграшу Ліги конференцій. Тоді норвежців вибили з турніру майбутні переможці, а саме Рома (2:5 за сумою двох матчів).

Лаціо намагатиметься повторити тодішній успіх свого запеклого суперника з Риму, зробивши значний крок назустріч першому з 2003 року (якщо не враховувати Кубок Інтертото-2005) єврокубковому півфіналу. Італійці стали переможцями основного етапу оновленої ЛЄ, у ході якого зазнали тільки однієї поразки, але не без проблем подолали Вікторію Пльзень (3:2 за сумою двох матчів) у попередньому раунді турніру.

Колектив К'єтіла Кнутсена явний андердог протистояння, хоч і точно спроможний дати бій команді Марко Бароні. Тим не менш, клас і досвід виконавців гостей сьогодні може датися взнаки господарям поля, як би вони не намагалися зачепитися за якомога кращий результат перед візитом до "вічного міста" наступного тижня.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Марко Бароні. Так, на перемогу Лаціо можна поставити з коефіцієнтом 2.24, тоді як потенційний успіх Буде/Глімт оцінюється показником 3.25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гундерсен, Бйоркан — Ев'єн, Берг, Сальтнес — Бломберг, Гег, Гауге

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Хісай — Гендузі, Весіно — Ісаксен, Педро, Дзакканьї — Кастельянос

Не зіграють: ... — Тавареш, Патрік, Ровелла

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

ЧЕТВЕР, 10 КВІТНЯ, 22:00. ОЛ СТЕДІУМ, ДЕСІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ліон і Манчестер Юнайтед готуються до п'ятої в історії офіційної очної зустрічі після протистоянь у рамках Ліги чемпіонів у 2004-му і 2008 роках. Зараз статистика на боці англійців (2В, 2Н; 6:4), однак французи в обох випадках уникнули поразок від них на власному полі, що цілком може статися ще раз уже цього вечора.

Ліон, схоже, подолав кризу (принаймні ігрову) і повернувся до боротьби принаймні за другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Франції, тоді як проблеми Манчестер Юнайтед у чемпіонаті Англії усе ще актуальні. Манкуніанці ризикують уперше із сезону-2014/15 і всього вдруге в XXI столітті залишитися без місця в єврокубках на наступну кампанію.

Як французький, так і англійський клуб завершили основний етап серед вісімки найкращих, тож їхня поява в чвертьфіналі явно не є несподіваною. Сьогоднішні гості досі не зазнали жодної невдачі в ЛЄ (6В, 4Н), тож господарям поля, незважаючи на свою зовсім трохи гіршу статистику (6В, 3Н, 1П) буде непросто досягнути бажаного результату.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Паулу Фонсеки. Так, на перемогу Ліона можна поставити з коефіцієнтом 2.67, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2.85. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліон: Перрі — Мейтленд-Найлз, Мата, Ніакате, Тальяфіко — Тессманн, Матич — Шеркі, Толіссо, Альмада — Мікаутадзе

Манчестер Юнайтед: Онана — де Лігт, Магвайр, Йоро — Далот, Угарте, Еріксен, Доргу — Фернандеш, Зіркзе, Гойлунн

Не зіграють: Фофана, Нуама — Діалло, Еванс, Гевен, Мартінес

Під питанням: ... — де Лігт, Мейну

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

ЧЕТВЕР, 10 КВІТНЯ, 22:00. АЙБРОКС СТЕДІУМ, ГЛАЗГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Атлетік Більбао має серйозні єврокубкові наміри в ході поточної кампанії. Стадіон саме цього клубу (Естадіо де Сан Мамес) прийматиме фінал оновленої Ліги Європи в травні, тож іспанці націлені на те щоб дістатися вирішальному поєдинку турніру. Зазначимо, що як і Рейнджерс, вони мають досвід здобуття срібних медалей.

Так, шотландці зазнали невдачі три роки тому, коли в Севільї поступилися франкфуртському Айнтрахту (1:1, 4:5 по пен.), тоді як їхній сьогоднішній суперник у 2012-му був розгромлений Атлетіко (0:3) в Бухаресті. Рейнджерс може зустрітися з німцями ще раз, сподіваючись на помсту, адже вони теж усе ще ведуть боротьбу за трофей.

Під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Баррі Фергюсона колектив із Глазго ледь не вилетів з 1/8 фіналу плей-оф від Фенербахче (3:3, 3:2 по пен.), а команда з Більбао на чолі з Ернесто Вальверде розібралася з Ромою (4:3). Шотландці перебувають у трохи гіршій формі, ніж іспанці, але атмосфера рідного Айброкс Стедіум має допомогти їм.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ернесто Вальверде. Так, на перемогу Атлетіка можна поставити з коефіцієнтом 2.04, тоді як потенційний успіх Рейнджерс оцінюється показником 3.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Стерлінг, Балогун, Жефте — Раскін, Баррон — Черни, Лоуренс, Хаджі — Ігаман

Атлетік Більбао: Агірресабала — Горосабель, Вівіан, Паредес, Бойро — Хаурегісар, Прадос — І. Вільямс, Гомес, Н. Вільямс — Гурусета

Не зіграють: Діоманде, Касанвірджо, Суттар — Берчіче, Руїс де Галаррета

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

ЧЕТВЕР, 10 КВІТНЯ, 22:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПЕР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЧИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Незважаючи на численні невдачі на внутрішній арені, в оновленій Лізі Європи Тоттенгем дістався вже чвертьфіналу плей-оф. Проте, "шпори" зазнали невеликих проблем раундом раніше, коли досягли лише мінімальної переваги над АЗ Алкмар (3:2), тоді як франкфуртський Айнтрахт зустрівся з іще соліднішим суперником із Нідерландів, розгромивши Аякс (6:2).

Імовірніше за все, для англійців перемога в ЛЄ буде єдиним шансом вийти до єврокубків на наступну кампанію, адже в чемпіонаті Тоттенгем іде 14-м. Німецькі "орли" ж у себе в лізі перебувають на третій сходинці, сподіваючись повернутися до головного клубного турніру (ЛЧ), на груповому етапі якого в 2022-му й протистояли "шпорам" минулого разу.

Того ж року, але раніше, "орли" стали переможцями Ліги Європи, що в підсумку й принесло їм путівку до ЛЧ. Айнтрахт Діно Топпмеллера має достатній для повторення успіху команди Олівера Гласнера потенціал, але для цього спочатку вкрай необхідно здобути якнайкращий результат у Лондоні, де команда Анже Постекоглу виграла в чотирьох із п'яти матчів ЛЄ при одній нічиї.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Анже Постекоглу. Так, на перемогу Тоттенгема можна поставити з коефіцієнтом 1.76, тоді як потенційний успіх Айнтрахта оцінюється показником 4.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Меддісон, Бентанкур, Бергвалль — Джонсон, Соланке, Сон

Айнтрахт Франкфурт: К. Сантос — Крістенсен, Кох, Тута, Теат — Скірі, Ларссон — Гетце, Шаїбі, Баоя — Екітіке

Не зіграють: Дансо, Дрегушин, Кулусевські — Чендлер, Матанович, Трапп

Під питанням: ... — Дауд, Кнауфф, Ваї

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА