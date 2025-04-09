Ліга Європи

Ексгравець манкуніанців розкритикував нинішнього представника клубу.

Опорний півзахисник Ліона Неманья Матич прокоментував слова голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана щодо того, що французький клуб — андердог у чвертьфінальному протистоянні з англійським у Лізі Європи УЄФА-2024/25.

Камерунець раніше заявив наступне: "Звичайно, це буде непросто, але я думаю, що ми набагато кращі за них". Серб, який є ексгравцем манкуніанців (2017-2022), відповів йому на передматчевій пресконференції.

"Потрібно мати прикриття, щоб казати щось подібне. Онана? Я поважаю всіх, але щоб сказати це ти повинен мати відповідь. Варто бути уважним до того, про що говориш, якщо ти один із найгірших голкіперів в історії Манчестер Юнайтед. Якби Давід де Хеа, Петер Шмейхель або Едвін ван дер Сар сказали це, то я б задумався, але якщо це сказав статистично один із найгірших голкіперів у сучасній історії МЮ, йому потрібно спочатку підтвердити свої слова на полі, а вже потім говорити таке", — цитує Матича видання The Athletic.

Онана пропустив 54 гола в 42 матчах усіх турнірів поточної кампанії, десять разів зберігши свої ворота "сухими".

Перший, домашній для Ліона матч 1/4 фіналу плей-оф ЛЄ проти МЮ відбудеться завтра, 10 квітня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.