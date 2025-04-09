Ліга Європи

Керманич Ліона висловився про майбутню першу гру в 1/4 фіналу Ліги Європи.

У рамках першого акту протистояння 1/4 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед вирушить у гості до ліонського Олімпіка.

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з "червоними дияволами".

"Це важливий матч для Манчестер Юнайтед, але він також важливий і для нас. Можливо, для них він більш вирішальний, оскільки Ліга Європи — їхній єдиний шанс потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону, тоді як у нас є ще й можливість через чемпіонат.

Мене радує, що мої гравці хочуть виграти Лігу Європи, але я маю залишатися розсудливим. Ми хочемо перемогти, але гратимемо проти однієї з найкращих команд світу. Ми віримо в себе, у свої можливості, у наших футболістів. Ми вийдемо на поле, щоб перемогти. В команді панує впевненість. Я вважаю, що моя команда готова.

Думка про Аморіма? Я розумію, чого прагне Рубен. Його команди складно обіграти. Якщо ми хочемо мати шанс забити, нам потрібно буде добре оборонятися. Маємо залишатися зосередженими, багато працювати й оборонятися як єдине ціле", — цитує слова Паулу Фонсека офіційний сайт УЄФА.

Перший матч Ліон — Манчестер Юнайтед відбудеться у четвер, 10 квітня, о 22:00 за київським часом.