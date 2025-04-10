Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та франкфуртський Айнтрахт.

Лондонський Тоттенгем та франкфуртський Айнтрахт зіграють перший чвертьфінальний матч Ліги Європи УЄФА на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Анге Постекоглу, після перемоги над Саутгемптоном (3:1), використав із перших хвилин ван де Вена та Удоджі в захисті.

Діно Топмеллер, на тлі поразки від бременського Вердера (0:2), залучив до стартового складу Крістенсена праворуч у захисті.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон — Джонсон, Соланке, Сон Хин Мін.

Запасні: Остін, Вайтмен, Біссума, Рішарлісон, Тель, Грей, Спенс, Одобер, Сарр, Девіс, Мур.



Айнтрахт: Сантос — Крістенсен, Кох, Теат, Браун — Скірі, Тута — Гетце, Ларссон, Баоя — Екітіке.

Запасні: Граль, Сілевич, Аменда, Шаїбі, Ваї, Дауд, Узун, Чендлер, Нкунку, Батшуаї, Коллінз, Феньє.



Гра Тоттенгем — Айнтрахт почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.