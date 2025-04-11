За тиждень команди визначать півфіналіста ЛЄ.
Рейнджерс - Атлетік, gettyimages
11 квітня 2025, 00:21
В першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи Рейнджер на стадіоні "Айброкс Стедіум" в Глазго приймав Атлетік.
Вже на 13-й хвилинні Проппер залишив господарів у меншості, але вони вистояли під тиском потужних іспанців.
Баски мали чудовий шанс отримати перевагу після першого матчу, але Беренгер не реалізував пенальті в середині другого тайму. Попри перевагу гостей, рахунок залишився незмінним — 0:0.
Матч-відповідь відбудеться за тиждень.
Рейнджерс — Атлетік Більбао 0:0
Рейнджерс: Келлі — Стерлінг, Преппер, Балогун — Таверньєр, Райс (Кларк Баррон, 62), Раскін, Їлмаз — Черни (Маккозленд, 90), Дессерс, Хаджі (Байрамі, 90)
Атлетік Більбао: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан, Альварес, Лекуе — Галаррета, Хаурегісар — Вільямс, Сансет (Беренгер, 74), Вільямс — Саннаді (Гурусета, 61)
Попередження: Галаррета, Саннаді
Вилучення: Преппер, 13