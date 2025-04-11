Ліга Європи

За тиждень команди визначать півфіналіста ЛЄ.

В першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи Рейнджер на стадіоні "Айброкс Стедіум" в Глазго приймав Атлетік.

Вже на 13-й хвилинні Проппер залишив господарів у меншості, але вони вистояли під тиском потужних іспанців.

Баски мали чудовий шанс отримати перевагу після першого матчу, але Беренгер не реалізував пенальті в середині другого тайму. Попри перевагу гостей, рахунок залишився незмінним — 0:0.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень.

Рейнджерс — Атлетік Більбао 0:0

Рейнджерс: Келлі — Стерлінг, Преппер, Балогун — Таверньєр, Райс (Кларк Баррон, 62), Раскін, Їлмаз — Черни (Маккозленд, 90), Дессерс, Хаджі (Байрамі, 90)

Атлетік Більбао: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан, Альварес, Лекуе — Галаррета, Хаурегісар — Вільямс, Сансет (Беренгер, 74), Вільямс — Саннаді (Гурусета, 61)

Попередження: Галаррета, Саннаді

Вилучення: Преппер, 13