Ліга Європи

21-річний футболіст допоміг своїй команді не програти.

Півзахисник Ліона Раян Шеркі поділився враженнями після матчу чвертьфіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (2:2).

21-річний футболіст врятував свою команду від домашньої поразки, вразивши ворота "червоних дияволів" у компенсований час, на 95-й хвилині.

"Напружений матч. Ми були набагато кращими, ніж вони. Ми знаємо, що Манчестер Юнайтед — чудова команда, але ми не боялися і не будемо боятися їх. Ми зіграємо в атакувальний футбол на Олд Траффорд, — наводить FootMercato слова Шеркі.

Гра у відповідь відбудеться наступного четверга, 17 квітня. Переможець протистояння зустрінеться в півфіналі з Рейнджерс або Атлетіком Більбао.