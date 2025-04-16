Ліга Європи

Англійський центрбек висловився про матч-відповідь проти Ліона.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед прийматиме на своєму полі ліонський Олімпік.

Центральний захисник "червоних дияволів" Гаррі Магвайр поділився очікуваннями від майбутньої гри з французькою командою.

"Можу точно сказати, що навіть якщо ми виграємо Лігу Європи, цей сезон все одно стане для нас розчаруванням. Однак така перемога стала б приємним бонусом. Коли граєш за Юнайтед, то ти маєш брати трофеї.

Перемога в Лізі Європи стала б приємнішою подвійно, оскільки вона вивела б нас у наступний розіграш Ліги чемпіонів. У Прем'єр-лізі, враховуючи наші результати, ми цього виразно не досягнемо", — цитує слова Магвайра офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь Манчестер Юнайтед — Ліон відбудеться 17 квітня. Початок — о 22:00. Перша гра завершилася унічию 2:2.