Англійський центрбек висловився про матч-відповідь проти Ліона.
Гаррі Магвайр, Getty Images
16 квітня 2025, 22:55
У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед прийматиме на своєму полі ліонський Олімпік.
Центральний захисник "червоних дияволів" Гаррі Магвайр поділився очікуваннями від майбутньої гри з французькою командою.
"Можу точно сказати, що навіть якщо ми виграємо Лігу Європи, цей сезон все одно стане для нас розчаруванням. Однак така перемога стала б приємним бонусом. Коли граєш за Юнайтед, то ти маєш брати трофеї.
Перемога в Лізі Європи стала б приємнішою подвійно, оскільки вона вивела б нас у наступний розіграш Ліги чемпіонів. У Прем'єр-лізі, враховуючи наші результати, ми цього виразно не досягнемо", — цитує слова Магвайра офіційний сайт УЄФА.
Матч-відповідь Манчестер Юнайтед — Ліон відбудеться 17 квітня. Початок — о 22:00. Перша гра завершилася унічию 2:2.