Ліга Європи

Керманич Ліона висловився про матч-відповідь проти Манчестер Юнайтед.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед прийматиме на своєму полі ліонський Олімпік.

Головний тренер французького клубу Паулу Фонсека поділився очікуваннями від майбутнього протистояння на Олд Траффорд.

"Ми приїхали до Манчестера з такими ж амбіціями — грати у свій футбол, контролювати м’яч і створювати належні умови для ефективної атаки проти команди, яка добре захищається", — цитує слова Фонсеки офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь Манчестер Юнайтед — Ліон відбудеться 17 квітня. Початок — о 22:00. Перша гра завершилася унічию 2:2.