Ліга Європи

Баски готові битися зі скоттами.

Головний тренер баскського Атлетіка Ернесто Вальверде прокоментував майбутній матч-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи з Глазго Рейнджерс (перший матч — 0:0). Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Все вирішиться в майбутній грі. Нам не звикати грати настільки важливі матчі. Завдання наступне — слідувати своєму плану, але при цьому враховувати геймплан Рейнджерс.

Наш суперник сильний на контратаках, але вони можуть домінувати і за допомогою володіння м'ячем. У Шотландії вони так часто роблять.

У першому матчі нам не вистачило чіткості дій і швидкості. Не змогли забити, але в нас є другий шанс. Нам слід краще діяти з м'ячем у фінальній третині, бути розумно-агресивними та організовано грати у перехідних фазах.

Участь у сьогоднішньому матчі Іньякі Вільямса під питанням. Подивимося, як він почуватиметься перед грою. Вчора тренування пропустили він і Юрі Берчіче, але ми продовжуємо відстежувати ситуацію. Буду розраховувати тільки на тих гравців, хто готовий на сто відсотків", — заявив Вальверде.

Матч між Атлетіком та Рейнджерс відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.