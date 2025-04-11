Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 10 квітня 2025 року.

Шотландський Рейнджерс у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі зіграв внічию з Атлетіком із Більбао (0:0).

Матч закінчився без забитих м'ячів, незважаючи на те, що шотландська команда з 13 хвилини грала у меншості після вилучення Преппера, який отримав пряму червону картку.

Також додамо, що на 82 хвилині Беренгер не реалізував пенальті у ворота шотландців.

Нагадаємо, гра-відповідь в Іспанії пройде через тиждень, 17 квітня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рейнджерс — Атлетік Більбао у рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Рейнджерс — Атлетік Більбао 0:0

Рейнджерс: Келлі — Стерлінг, Преппер, Балогун — Таверньєр, Райс (Кларк Баррон, 62), Раскін, Їлмаз — Черни (Маккозленд, 90), Дессерс, Хаджі (Байрамі, 90).

Атлетік Більбао: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан, Альварес, Лекуе — Галаррета, Хаурегісар — Вільямс, Сансет (Беренгер, 74), Вільямс — Саннаді (Гурусета, 61).

Попередження: Галаррета, Саннаді.

Вилучення: Преппер, 13.

На 82-й хвилині Беренгер (Атлетік) не реалізував пенальті.