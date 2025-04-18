Ліга Європи

Вперше лондонці дісталися до цієї стадії в сезоні-2018/19.

Тоттенгем здолав Айнтрахт у чвертьфінальному протистоянні Ліги Європи. "Шпори" взяли гору в повторному виїзному поєдинку завдяки голу Домініка Соланке з пенальті на 43-й хвилині. Загальний рахунок двоматчевої дуелі — 2:1.

Таким чином, Тоттенгем вдруге у своїй історії зіграє в півфіналі єврокубка. Уперше лондонці дісталися до цієї стадії в сезоні-2018/19 за Маурісіо Почеттіно: тоді команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів, де поступилася Ліверпулю.

Суперником Тоттенгема в півфіналі нинішнього розіграшу Ліги Європи стане переможець пари Лаціо — Буде/Глімт.