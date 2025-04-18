Ліга Європи

"Червоні дияволи" подарували своїм фанатам увесь спектр емоцій (5:4).

В рамках матчу у відповідь Манчестер Юнайтед приймав на своєму полю Ліон. В першому матчі команди зіграли з рахунком 2:2 й все мав вирішити двобій на Олд Траффорд. В стартовий склад "червоних дияволів" повернувся Андре Онана, тоді як у Ліона Неманья Матич залишився в запасі.

З перших хвилин обидві команди намагались контролювати м'яч, але команда Рубена Аморима була трохи гостріша. Перший небезпечний момент виник доволі швидко: Гарначо класно обробив м'яч в чужому штрафному після пасу Фернандеша й покотив в центр на Угарте, який ударом в один дотик розстріляв ворота Ліона. 1:0.

Трохи згодом Гарначо створив тиск на супротивника та виборов м'яч для Каземіро, який змістився в центр та цілив в дальній кут — Перрі з великими труднощами врятував свою команду. Ліон став поступово прокидатись й створювати свої шанси. Апогеєм потуг гостей став епізод, коли Шеркі класно розвернувся на правому фланзі, змістився в центр й пробив з меж штрафного, але Онана врятував свою команду.

Юнайтед не відставав: Бруну Фернандеш пробив зльоту з меж чужого штрафного після шикарного пасу Далота, але Ліон врятувала поперечина. Наприкінці першого тайму Магвайр довгим пасом знайшов Далота в чужому штрафному, а той виграв боротьбу в Тальяфіко та пробив точно в дальній кут. 2:0.

В другому таймі Манчестер Юнайтед міг зняти усі питання, коли Гарначо втік від супротивника після пасу Гойлунна, після цього усадив опонента на газон й в простій ситуації пробив прямо в Перрі. Ліон зумів закрити "червоних дияволів" на їх половині поля в середині другого тайму й створив небезпеку, яка вилилась в гол: Ляказетт скинув м'яч на Толіссо, а той пробив головою точно в кут. 2:1.

Команда Рубена Аморіма не змогла відсунути гру від своїх воріт та пропустила ще раз: Мейтленд-Найлз невдало пробив після подачі з флангу, але Тальяфіко підставив ногу — Онана дістався м'яча, але той все ж перетнув лінію. 2:2. Здавалось, що Ліон може виграти навіть в основний час, але сталось те, чого гостям дуже не хотілось: Толіссо збив Йоро, яки виривався на вільний простір й отримав друге попередження.

Всі думали, що Ліон буде захищатись в додатковий час майже усім складом, але команда Паулу Фонсеки активно йшла в атаку й отримала винагороду на під завершення першого додаткового тайму: Шеркі підібрав м'яч після проходу Фофана й пробив точно в дальній кут. 2:3. Думаєте на цьому все? А ось й ні! Трохи пізніше Фофана вривався в чужий штрафний й опинився на газоні, арбітр вказав на "точку", а Ляказетт впевнено реалізував вирок. 2:4.

Втім, Юнайтед зміг повернутись в гру. Альмада вдарив Каземіро по нозі в своєму штрафному, а арбітр призначив одинадцятиметровий. Фернандеш вразив кут воріт й подарував надію "червоним дияволам". І де як не на Олд Траффорд повинні траплятись дива?

На 119 хвилині Каезміро в один дотик зіграв на Мейну, а той прибрав супротивника та пробив точно в дальній кут. 4:4. А ще за дві хвилини Каземіро виконав навіс на дальню стійку, а Магвайр ударом головою вразив дальній кут. 5:4. Фінальний свисток арбітра зафіксував дивовижну перемогу господарів.

Манчестер Юнайтед — Ліон 5:4 (перший матч — 2:2)

Голи: Угарте, 10, Далот, 45+1, Фернандеш, 114 (пен), Мейну, 119 Магвайр, 120+1 - Толіссо, 71, Тальяфіко, 77, Шеркі, 104, Ляказетт, 110 (пен)

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї (Шоу, 46), Магвайр, Йоро — Далот, Угарте (Мейну, 86), Каземіро, Доргу (Амасс, 99) — Гарначо (Еріксен, 100), Гойлунн (Маунт, 86), Фернандеш

Ліон: Перрі — Мейтленд-Найлз, Мата, Ніакате, Тальяфіко (Чалета-Цар, 115) — Толіссо, Акуоку (Тессманн, 55), Верету (Ляказетт, 55) — Шеркі (Сантос, 108), Мікаутадзе (Мартін Фофана, 65), Альмада

Попередження: Магвайр, Шоу — Верету, Толіссо, Тальяфіко

Вилучення: Толіссо, 89 (друге попередження)