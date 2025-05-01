Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та норвезький Буде/Глімт.

Лондонський Тоттенгем та норвезький Буде/Глімт зіграють перший матч півфіналу Ліги Європи УЄФА на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Анге Постекоглу, після розгрому від Ліверпуля (1:5), залучив до стартового складу Порро, Ромеро та ван де Вена в обороні, тоді як Бентанкур та Біссума розташуються в опорній хоні, а Рішарлісон зіграє ліворуч в атаці.

К'єтіль Кнудсен, на тлі перемоги над римським Лаціо в серії пенальті, використав із перших хвилин Нільсена в центрі оборони, тоді як Фет гратиме у центрі поля, а Мяятя розташується праворуч в атаці.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бентанкур, Біссума — Джонсон, Меддісон, Рішарлісон — Соланке.

Запасні: Остін, Вайтмен, Дансо, Тель, Грей, Кулусевські, Спенс, Одобер, Сарр, Девіс, Мур.



Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Гундерсен, Нільсен, Бйоркан — Брунстад Фет, Гауге, Сальтнес — Мяятя, Гег, Бломберг.

Запасні: Лунн, Бреннбо, Бйортуфт, Еукленн, Мое, Серлі, Гансен, Єнссен.



Гра Тоттенгем — Буде/Глімт почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.