Ліга Європи

Тоттенгем упевнено розібрався з Буде/Глімт

Тепер на команду Анге Постекоглу очікує найважче випробування — мандрівка за полярне коло на синтетичне домашнє поле суперників.

Тоттенгем — Буде/Глімт, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Тоттенгем — Буде/Глімт 3:1

Голи: Джонсон, 1, Меддісон, 34, Соланке, 61 (пен.) — Сальтнес, 83



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бентанкур, Біссума — Джонсон, Меддісон (Кулусевські, 65), Рішарлісон (Тель, 46) — Соланке (Одобер, 75).



Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Гундерсен, Нільсен (Мое, 46), Бйоркан — Брунстад Фет (Єнссен, 77), Гауге, Сальтнес — Мяятя (Аукленн, 65), Гег, Бломберг (Серлі, 77).



Попередження: Ромеро — Бйоркан, Гауге