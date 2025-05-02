Ліга Європи

Норвежці боротимуться до останнього.

Головний тренер норвезького Буде/Глімт К'єтіль Кнутсен підбив підсумки першого півфінального матчу Ліги Європи з лондонським Тоттенгемом (1:3). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Забитий нами гол має величезну цінність. За рахунку 0:3 все було б скінчено, відставання було б занадто великим. Тепер у нас є надія. Якщо зробимо правильні висновки, то, можливо, зможемо зіграти краще в матчі-відповіді.

Ми повинні діяти краще в ситуаціях один в один. Моя команда втрачала м'яч у занадто простих ситуаціях. Нам подобається контролювати м'яч, домінувати, але ми надто часто залишалися без м'яча з власної вини. І тому доводилося багато бігати між лініями. Але з меншим відставанням і з повними трибунами на матчі-відповіді ми можемо ще поборотися", — заявив Кнутсен.

Раніше Анге Постекоглу висловився про матч з Буде/Глімт.