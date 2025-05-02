Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 1 травня 2025 року.

Лондонський Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги Європи на своєму полі впевнено розібрався з норвезьким Буде/Глімтом (3:1).

Команда Анже Постекоглу відкрила рахунок вже на першій хвилині зустрічі, коли результативним ударом відзначився Бреннан Джонсон. Потім на 34 хвилині Джеймс Меддісон подвоїв перевагу "шпор".

У середині другого тайму Домінік Соланке забив третій м'яч у ворота норвежців, реалізувавши пенальті, на що гості відповіли голом Ульріка Сальтнеса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Буде/Глімт у рамках 1/2 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Тоттенгем — Буде/Глімт 3:1

Голи: Джонсон, 1, Меддісон, 34, Соланке, 61 (пен.) — Сальтнес, 83.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бентанкур, Біссума — Джонсон, Меддісон (Кулусевські, 65), Рішарлісон (Тель, 46) — Соланке (Одобер, 75).

Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Гундерсен, Нільсен (Мое, 46), Бйоркан — Брунстад Фет (Єнссен, 77), Гауге, Сальтнес — Мяятя (Аукленн, 65), Гег, Бломберг (Серлі, 77).

Попередження: Ромеро — Бйоркан, Гауге.