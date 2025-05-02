Ліга Європи

Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з Буде/Глімтом.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував перемогу своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги Європи проти Буде/Глімта (3:1).

"Я дуже задоволений хлопцями. Я вважаю, що гра була визначною, настільки гарною, наскільки це взагалі можливо. Ми були дуже організовані та дисципліновані в обороні, створили багато моментів та були спокійні з м'ячем. Я не думаю, що рахунок відображає наше домінування, але він ставить нас у хороше становище перед матчем у відповідь.

Якщо чесно, вболівальники відіграли свою роль з того моменту, як ми вийшли на поле і ми змогли відчути енергію на стадіоні, яка підганяла хлопців, і це був блискучий початок для нас, чудовий м'яч. Це був хороший гол, і ми лише додали з цього моменту.

Заміни Соланке та Меддісона? Вони обидва відчули щось неприємне. Було розумно зняти їх обох з гри та трохи поберегти.

Хлопці виросли протягом цієї європейської кампанії, кожного виклику, який ми мали. Вони дуже добре справляються. Ми знаємо, що в гостях буде важко грати, але ми добре підготуємось і будемо готові", — наводить слова Постекоглу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Буде/Глімт.