Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги Європи, який відбудеться 8 травня, розпочавшись о 22:00.

У рамках другого півфінального матчу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 в Англії Манчестер Юнайтед протистоятиме Атлетік Більбао (перший матч — 3:0).

ЧЕТВЕР, 8 ТРАВНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Манчестер Юнайтед у першому, виїзному поєдинку з Атлетік Більбао сформував комфортну для себе перевагу в три гола. Манкуніанці встигли тричі уразити ворота басків до завершення першого тайму протистояння зусиллями Каземіро й Бруну Фернандеша (дубль). Значну роль у цьому зіграло те, що ще за рахунку 1:0 на користь гостей господарі поля втратили через вилучення Дані Вівіана.

До минулого четверга колектив Ернесто Вальверде мав шість із шести можливих перемог у матчах поточної кампанії Ліги Європи. Для Атлетік Більбао це була перша з вересня 2018 року поразка з різницею в три гола. На виїзді ж баски виступають гірше. Так, у ході ЛЄ-2024/25 вони зазнали двох невдач, двічі зіграли внічию та двічі святкували звитягу.

Доволі несподівана впевнена перемога тижнем раніше дозволила Манчестер Юнайтед продовжити свою безпрограшну серію в єврокубку до 13-ти поєдинків. До третього в історії клубу фіналу Ліги Європи залишився один крок, і якою нестабільною не була б команда Рубена Аморіма на внутрішній арені, навряд чи вона якимось чином втратить здобуту в першому матчі перевагу.

Зокрема, значною проблемою для сьогоднішніх гостей буде відсутність одразу трьох надважливих виконавців. До Манчестера вони вирушили без Ніко та Іньякі Вільямсів, а також без Ояна Сансета. Трійка представників атакувальної ланки є лідерами за кількістю результативних дій в Атлетік Більбао сезону-2024/25.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.96, тоді як потенційний успіх Атлетік Більбао оцінюється показником 4.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Рубен Аморім, головний тренер Манчестер Юнайтед: "Якщо подивитися на наш сезон, то все можливо. Ми маємо це розуміти. Один гол може змінити все — всю динаміку гри. Ми готові боротися за перемогу у цьому матчі, не думаючи про перший результат. Звісно ж, він вплине на те, як ми діятимемо, але ми думаємо тільки про перемогу в сьогоднішньому матчі. Ми покращуємо свою гру, почуваємо себе впевненіше і готові прийняти цей виклик".

Ернесто Вальверде, головний тренер Атлетік Більбао: "Відсутні гравці? Ми думаємо про тих, хто вийде на поле, адже розраховувати на травмованих ми не можемо. Суперник теж має втрати. Найважливіше — що ми зробимо сьогодні на полі. Ми тут, щоб віддати всі сили, адже наша команда за крок від фіналу. Це футбол, потрібно виходити на поле й грати. Те, що сталося в Більбао, може повторитися й сьогодні вже на нашу користь".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф, Йоро, Магвайр — Мазрауї, Угарте, Каземіро, Доргу — Фернандеш, Гойлунн, Гарначо

Атлетік Більбао: Агірресабала — де Маркос, Паредес, Альварес, Берчіче — Руїс де Галаррета, Хаурегісар — Джало, Беренгер, Гомес — Саннаді

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