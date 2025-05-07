Ліга Європи

Ключові гравці баскського клубу пропустять матч-відповідь у півфіналі Ліги Європи через травми.

Атлетік Більбао оголосив заявку на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед, який відбудеться 8 травня о 22:00.

У складі іспанської команди відсутні одразу троє провідних гравців: Ніко Вільямс, Іньякі Вільямс та Оян Сансет.

Як повідомляє пресслужба Атлетіка, всі троє не зможуть допомогти через травми, отримані раніше.

Заявка Атлетіка Більбао:

Нагадаємо, перша зустріч у Більбао завершилася впевненою перемогою Манчестер Юнайтед із рахунком 3:0, тож Атлетіку доведеться шукати сенсацію на Олд Траффорд без кількох своїх лідерів.