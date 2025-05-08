Ліга Європи

Команда Рубена Аморіма забила чотири м'яч в другому таймі.

Після впевненої перемоги з рахунком 3:0 на Сан-Мамес Манчестер Юнайтед приймав Атлетік на своєму полі. Рубен Аморім вирішив не робити замін у складі, тоді як Ернесто Вальверде був вимушений грати без Сансета, братів Вільямсів та Вівіана, тому повірити у камбек басків було важко.

Втім, з перших хвилин Атлетік продемонстрував, що приїхав боротися за перемогу. Баски доволі швидко створили перший небезпечний епізод - Беренгер пробив метрів з 10, цілячись у дальній верхній кут, але влучності йому забракло. МЮ відповів епізодом, коли Фернандеш шикарним пасом знайшов Гарначо, той трохи невдало підпрацював м'яч та не зміг переграти Агірресабалу в ближньому бою.

На 31 хвилині Хаурегісар підібрав м'яч біля чужого штрафного майданчика та шикарним обвідним ударом вразив дальній верхній кут воріт. 0:1. Після цього Юнайтед трохи занервував, а баски намагались якомога швидше забити другий. Але кращий момент мали саме господарі: Доргу вивів Гарначо на побачення з голкіпером, а той перекинув голкіпера, але не влучив у ворота.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги команди Ернесто Вальверде. На початку другого тайму Юнайтед нічого не дозволяв супротивнику й в середині тайму тренери обох команд зробили потрійну заміну. Після цього гра прискорилась, а Манчестер Юнайтед встановив паритет: Йоро протягнув м'яч і віддав на Маунта, а той пробив точно в дальній кут після вдалого розвороту. 1:1.

Атлетік трохи розклеївся та вже не міг нічого зробити з Юнайтед. Незабаром Каземіро головою переправив м'яч під поперечину після подачі Фернандеша з флангу. 2:1. А ще трохи пізніше Амад Діалло прострілив з правого флангу, а Гойлунн вдало підставив ногу. 3:1. Вже в компенсований час Маунт перехопив пас голкіпера та другим дотиком відправив м'яч у порожні ворота. 4:1.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Манчестер Юнайтед. Команда Рубена Аморіма — єдина, що не програвала в єврокубках в цьому сезоні. У фінали "червоні дияволи" зіграють проти Тоттенгема.

Манчестер Юнайтед — Атлетік Більбао 4:1 (перший матч — 3:0)

Голи: Маунт, 72, 90+1, Каземіро, 80, Гойлунн, 85 - Хаурегісар, 31

Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф (Амасс, 82), Магвайр, Йоро — Мазрауї (Шоу, 62), Каземіро (Мейну, 82), Угарте (Маунт, 62), Доргу — Фернандеш, Гойлунн, Гарначо (Діалло, 63)

Атлетік Більбао: Агірресабала — Горосабель (Де Маркос, 62), Альварес, Нуньєс, Берчіче — Галаррета (Прадос Діас, 61), Хаурегісар — Джало, Гомес (Гурусета, 67), Беренгер — Саннаді

Попередження: Мазрауї, Каземіро, Доргу — Хаурегісар, Нуньєс, Беренгер