Ліга Європи

Перший такий випадок був у 2019 році.

У четвер увечері визначилися дві команди, які зіграють у фіналі Ліги Європи. У битві за другий за статусом клубний трофей континенту зійдуться Тоттенгем і Манчестер Юнайтед.

Якщо брати одноматчеві фінали Ліги Європи або Кубка УЄФА, то дві команди з Англії змагатимуться у фіналі вдруге в історії. Перший такий випадок був у 2019 році. Тоді у фіналі турніру Челсі обіграв Арсенал із крупним рахунком 4:1.

Якщо ж брати ще й двоматчеві фінали, то дві команди з Англії зустрічалися у фіналі Кубка УЄФА сезону-1971/72. Тоді Тоттенгем переграв Вулвергемптон (3:2 за сумою двох зустрічей).

Раніше повідомлялося, що Олімпіакос отримав пряму путівку до Ліги чемпіонів.