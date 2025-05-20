Ліга Європи

Football.ua — про англійські клуби, які 21 травня о 22:00 зіграють у фіналі Ліги Європи.

Манчестер Юнайтед йде на 16 місці АПЛ за тур до фінішу, Тоттенгем – на 17. Найгірший сезон для "дияволів" в історії Прем'єр-ліги, "шпори" ще не падали так низько у XXI столітті. Якби не слабкість трьох аутсайдерів, довелося б боротись за виживання. Катастрофа, яку може виправити матч у Більбао. Втім, лише для одного з фіналістів вечір середи має доленосне значення.

Перемога в Лізі Європи майже ніяк не вплине на МЮ. В кризову епоху після Фергюсона манкуніанці виграли купку другорядних кубків, що не допомогло вибратись з ями. Трофей такого рівня не здатен дати імпульс для позитивних змін. Радше навпаки – може затуманити погляд, обманути та підштовхнути до дій у відриві від стратегії. Нонсенс для адекватного клубу, але мова про сучасний МЮ.

Яскравий приклад з минулого року, коли після завойованого Кубка Англії Ерік Тен Гаг отримав новий контракт. Через кілька місяців Джим Реткліфф звільнив тренера, виплативши компенсацію, а згодом пояснив, що літнє рішення щодо Тен Гага, змінене на основі одного матчу, було емоційним і помилковим. Долю Рубена Аморіма зараз обговорювати не будуть, а от черговий невиправданий шанс Гойлунну суто за переможний гол у фіналі – реальна перспектива.

Тріумф у Лізі Європи не стане грандіозним успіхом ні для Тоттенгема, ні для Манчестер Юнайтед – скоріше виконаною роботою. За можливостями це дві найсильніші команди турніру, з відривом. Склад Тоттенгема у 2,5 раза дорожчий, ніж в Айнтрахта чи Лаціо, МЮ платить своїм футболістам втричі більше, ніж Атлетік чи Ліон. Вихід у фінал логічний, будь-який інший підсумок вважався б провалом.

Але якщо для Юнайтед на фоні історичної величі такі трофеї йдуть через кому (однією "чашкою" більше, однією менше – все одно клуб і вболівальники цілять на боротьбу за чемпіонство та фінальні стадії ЛЧ), то "шпори" не розбещені такою розкішшю. Лондонці нічого не вигравали з 2008 року. Трофейна шафа клубу, заснована павутинням, стала мемом, а фани – об'єктом насмішок. Всім важливо скинути цей тягар.

Тоттенгем за сукупністю напрацював на трофей, нехай навіть це звучить спекулятивно. Гаррі Реднапп, Лука Модріч, Гарет Бейл, Маурісіо Почеттіно, Крістіан Еріксен і Гаррі Кейн роками тримали клуб на високому рівні. Тричі поспіль фінішувати в топ-3 АПЛ і стабільно виходити в ЛЧ (не забуваємо про фінал 2019-го) значно важче, ніж взяти Кубок ліги. Просто не склалось.

В комплекті з перемогою в Лізі Європи йде путівка в Лігу чемпіонів на наступний сезон, яка гарантує представникам Англії приблизно 70-80 мільйонів євро. Не зайві гроші для МЮ, однак червоний Манчестер влітку буде закуповувати футболістів під Аморіма за будь-яких умов. Комерційні прибутки дозволяють. Важко уявити, що "дияволи" не візьмуть бажаного гравця через суму трансферу чи вимоги щодо зарплати.

Тоттенгем все ж більш обмежений у своїх можливостях, а підсилення треба не менше. Інтенсивний футбол Анже Постекоглу вимагає широкого складу. Травми сильно заважають "шпорам" – з основних футболістів тільки Порро пройшов сезон здоровим. На кілька місяців одночасно випали обидва центрбеки ван де Вен і Ромеро, а до фіналу ЛЄ команда підходить без трьох креативних лідерів – Меддісона, Бергвалля та Кулусевські.

До Постекоглу багато питань. Зокрема, через режим тренувань, який провокує стільки травм. Дикий пресинг і ефектні комбінації, очевидно, не стали дієвою зброєю на дистанції. Анже відмовляється це визнавати вголос, запевняючи, що головне принципи та краса, а не результат, однак у плей-оф Ліги Європи тренер проявив прагматизм: підлаштувався під можливості складу та зіграв від суперників.

Якщо Тоттенгем вирішить шукати нового тренера, знову ж таки Ліга чемпіонів дасть змогу вести переговори з найкращими фахівцями. Одна справа – очолювати 17 команду АПЛ, зовсім інша – учасника ЛЧ з додатковими 80 мільйонами на трансфери.

В МЮ такої дилеми немає. Хороший тренер вже в клубі та поступово прищеплює свою гру (дуууже поступово). Завантажений календар з зайвими 8 матчами Ліги чемпіонів може настати занадто рано для Аморіма. Роботи непочатий край. Можливо, португальцю було б комфортніше перебудовувати команду в тижневому графіку, маючи час на реалізацію всіх задумів через тренування.

Манчестеру немає куди поспішати. Окремий трофей не засвідчить видужання. Важливо зберегти адекватний погляд і забезпечити спокій тренеру, а не запевнити себе, що все в порядку, а потім в паніці стрибати від одного фахівця до іншого. Реалії – не Ліга чемпіонів, реалії – це 18 поразок, різниця голів -12 і нижня частина таблиці АПЛ.