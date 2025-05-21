Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю фінального матчу Ліги Європи УЄФА, який пройде 21 травня та розпочнеться о 22:00.

На стадіоні Сан-Мамес у Більбао відбудеться шостий в історії суто англійський фінал єврокубків — за трофей Ліги Європи УЄФА зійдуться лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. Для обох клубів це шанс врятувати невдалий сезон і здобути путівку до Ліги чемпіонів, обійшовши стороною провал на внутрішній арені.

СЕРЕДА, 21 ТРАВНЯ, 22:00. ЕСТАДІО САН-МАМЕС, БІЛЬБАО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після 17-річного трофейного затишшя та катастрофічного сезону в АПЛ із 21 поразкою, Тоттенгем має шанс завершити рік історичним тріумфом, якого вже давно чекають його фанати. Незважаючи на тотальний провал на внутрішній арені, команда Анже Постекоглу провела свою найуспішнішу єврокампанію: дев’ять перемог у 14 матчах, блискуча гра в оновленому форматі Ліги Європи та вражаюче півфінальне протисстояння з Буде/Глімт — 5:1 за сумою двох матчів та очікувана путівка до Більбао. На шляху до фіналу "шпори" також здолали АЗ і Айнтрахт Франкфурт, а Домінік Соланке став героєм плей-оф, забиваючи в кожному етапі. Забив англієць цього сезону і у ворота Манчестер Юнайтед — як в англійській Прем'єр-лізі, так і в феєричному переможному чвертьфіналі Кубка ліги (4:3). Потенційний успіх у сьогоднішньому фіналі не лише змусить забути про низьку позицію Тоттенгема в чемпіонаті, а й зробить "шпор" лише другим англійським клубом після Ліверпуля, якому тричі вдавалося виграти другий за престижем єврокубок. Символічно, що цей шанс на перший трофей за 17 років команда має під керівництвом Анже Постекоглу — першого австралійця у великому єврофіналі. Звісно, цей сезон — випробування і шанс одночасно: "шпори" вже тричі перемагали МЮ — в АПЛ, вищезгаданому Кубку ліги та лютневому матчі. Тепер настав момент підтвердити слова свого тренера та зробити їх пророцькими: "Другий рік роботи — перший трофей". Але головна проблема Тоттенгема як переслідувала команду увесь сезон, так і добралася до сьогоднішнього фіналу. Мова, звісно, йде про серйозні кадрові проблеми — окрім вибувших через травми лідерів атаки в особі Джеймса Меддісона та Деяна Кулусевські, не зіграти з перших хвилин може леденда клубу Сон Хин Мін. Утім, навіть зі школярами молодіжки у старті Постекоглу цього сезону не відмовлявся від своєї філософії ефектного атакуючого футболу. Чи зробить він це сьогодні заради результату? Скоріше ні, ніж так. Але це не означає, що результату за такого сценарію точно не буде... ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЮ і Тоттенгем можуть врятувати сезон у фіналі Ліги Європи, але одному з клубів перемога потрібна незрівнянно більше

Для "червоних дияволів" цей фінал Ліги Європи — це також величезний шанс врятувати провальний сезон. Команда Рубена Аморіма пережила дуже бурхливий рік під керівництвом нового тренера, численними травмами й 18 поразками в Прем’єр-лізі, випереджаючи наразі Тоттенгем у таблиці АПЛ лише на одне очко. Тому недивно, що цей фінальний матч називають протистоянням двох англійських кризових невдах, які багато у чому схожі між собою. Але схожі вони не тільки в негативному плані... Так, в Європі Манчестер Юнайтед також виглядав цієї кампанії зовсім інакше у порівнянні з внутрішньою ареною: жодної поразки, 35 забитих м’ячів (один із найкращих результатів в історії турніру) та гучні перемоги — зокрема, над Атлетіком у півфіналі (7:1 загалом), зруйнувавши мрію басків на домашній фінал, і драматичний камбек проти Ліона в чвертьфіналі, який став справжньою прикрасою та натхненням для усіх вболівальників МЮ. Лідером атаки "червоних дияволів" традиційно виступає Бруну Фернандеш із 11 результативними діями за системою гол+пас, що є найкращим показником турніру, а повернення напередодні до тренувань Далота, Зіркзе і Йоро збільшує варіативність вибору для Рубена Аморіма на сьогоднішню гру. І якщо ми вже говоримо про хороше, то можлива перемога дозволить Юнайтед повторити успіх 2017 року, коли клуб востаннє вигравав Лігу Європи, а для самого Аморіма це шанс увійти в історію клубу не тільки чисельними антирекордами — він може стати лише третім тренером манкуніанців після Жозе Моурінью та Еріка тен Гага, який виграв трофей у своєму дебютному сезоні. Проте сам португальський фахівець визнає: "Якщо ми не виграємо фінал — усе інше не матиме значення".

За версією букмекерів, незначними фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 2,47, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 3,00. Ймовірність нічийного результату за підсумками двох таймів представлена коефіцієнтом 3,35. Тріумф "червоних дияволів" у турнірі в цілому з урахуванням можливих овертаймів та серії пенальті представлений коефіцієнтом 1,76, тоді як "шпор" — 2,06.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Анже Постекоглу, головний тренер Тоттенгема: "Важко передати словами, через які виклики ми пройшли за ці роки. Я прийшов до клубу з чітким баченням: боротися за трофеї, оновити склад і змінити стиль гри. Було непросто, але зараз перед нами шанс виконати головне завдання — принести клубу трофей".

Рубен Аморім, головний тренер Манчестер Юнайтед: "Цей сезон був надзвичайно складним для всіх — результати, зміни у штабі... Ми перебудовуємо гру, змінюємо підхід. Але коли готуєшся до єврокубкового матчу — з’являється особливе хвилювання. Тепер потрібно довести все результатом".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Педро Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Біссума, Бентанкур — Бреннан Джонсон, Соланке, Рішарлісон

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — Йоро, Де Лігт, Магвайр — Мазрауї, Угарте, Каземіро, Доргу — Амад, Гойлунн, Бруну Фернандеш

Не зіграють: Бергвалль, Кулусевські, Меддісон — Лісандро Мартінес

Під питанням: Сон, Сарр — Зіркзе, Далот, Де Лігт, Йоро

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:3

ТОТТЕНГЕМ ВИГРАЄ ЛІГУ ЄВРОПИ В ОВЕРТАЙМАХ/СЕРІЇ ПЕНАЛЬТІ